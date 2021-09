Italia-Polonia, semifinale Mondiali Under 21 volley: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Italia sfiderà la Polonia nella semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile, in programma sabato 2 ottobre (ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari. La nostra Nazionale ha infilato sei vittorie consecutive nelle prime due fasi a gironi, imponendosi sempre per 3-0. Gli azzurri hanno impressionato in Sardegna schiacciando Egitto, Thailandia, Repubblica Ceca (due volte), Argentina, Belgio e chiudendo al comando la Pool E. I ragazzi del CT Angiolino Frigoni se la dovranno così vedere con i biancorossi, che invece hanno concluso il gruppo F al secondo posto, perdendo per 3-1 lo scontro diretto contro la Russia. L’Italia vuole sognare in grande e ha tutte le carte in regola per fare il colpaccio, ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’sfiderà lanelladei21 dimaschile, insabato 2 ottobre (ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari. La nostra Nazionale ha infilato sei vittorie consecutive nelle prime due fasi a gironi, imponendosi sempre per 3-0. Gli azzurri hanno impressionato in Sardegna schiacciando Egitto, Thailandia, Repubblica Ceca (due volte), Argentina, Belgio e chiudendo al comando la Pool E. I ragazzi del CT Angiolino Frigoni se la dovranno così vedere con i biancorossi, che invece hanno concluso il gruppo F al secondo posto, perdendo per 3-1 lo scontro diretto contro la Russia. L’vuole sognare in grande e ha tutte le carte in regola per fare il colpaccio, ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque di ...

