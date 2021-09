Italia laica e moderata, altroché. Il barometro di Arditti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Spesso ragioniamo di un’Italia diversa da quella reale, un’Italia dilaniata da dibattiti che vivono solo per tener vivo lo share in Tv. Ne è prova un duplice ed interessante dato Swg che può essere analizzato per semplicità ed efficacia. Abbiamo qui la precisa rappresentazione di un’Italia laica e moderna, che riesce su un tema doloroso e profondo come l’eutanasia a saltare tutti gli steccati ideologici, morali e religiosi per atterrare in una dimensione di consapevolezza tutta contemporanea, lontana anni luce dal dibattito politico e mediatico sul tema. E poi abbiamo la stessa nazione che a larga maggioranza accetta il compromesso amministrativo chiamato Green Pass come dignitosa soluzione per accompagnare questa stagione finale dell’emergenza pandemica, ben comprendendone limiti ed incongruenze. Possiamo concludere ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Spesso ragioniamo di un’diversa da quella reale, un’dilaniata da dibattiti che vivono solo per tener vivo lo share in Tv. Ne è prova un duplice ed interessante dato Swg che può essere analizzato per semplicità ed efficacia. Abbiamo qui la precisa rappresentazione di un’e moderna, che riesce su un tema doloroso e profondo come l’eutanasia a saltare tutti gli steccati ideologici, morali e religiosi per atterrare in una dimensione di consapevolezza tutta contemporanea, lontana anni luce dal dibattito politico e mediatico sul tema. E poi abbiamo la stessa nazione che a larga maggioranza accetta il compromesso amministrativo chiamato Green Pass come dignitosa soluzione per accompagnare questa stagione finale dell’emergenza pandemica, ben comprendendone limiti ed incongruenze. Possiamo concludere ...

