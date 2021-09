Italia, la strage sul lavoro: sei morti in un giorno, quasi 750 da inizio anno Puglia, nel Salento tre decessi in dieci giorni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Altro che incidenti sul lavoro. Qua, in generale, in Italia è una strage. Ieri sei morti: Milano, Palermo, Padova, Pisa, Torino, le zone in cui ciò è avvenuto. Tra il 2015 ed il 2019 il calo era stato costante, l’anno scorso non fa testo. Ma in questo 2021, dall’inizio dell’anno sono 742 i decessi sul lavoro. Una media di tre al giorno. Così non si può andare avanti. Nel recente periodo, anche nel recente periodo, il grave tributo di vite ha riguardato pure la Puglia: in particolare nel Salento tre morti in dieci giorni. L'articolo Italia, la strage sul ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 settembre 2021) Altro che incidenti sul. Qua, in generale, inè una. Ieri sei: Milano, Palermo, Padova, Pisa, Torino, le zone in cui ciò è avvenuto. Tra il 2015 ed il 2019 il calo era stato costante, l’scorso non fa testo. Ma in questo 2021, dall’dell’sono 742 isul. Una media di tre al. Così non si può andare avanti. Nel recente periodo, anche nel recente periodo, il grave tributo di vite ha riguardato pure la: in particolare neltrein. L'articolo, lasul ...

