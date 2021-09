Italia - Argentina, è una Supercoppa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un nuovo trofeo, che debutterà con Italia - Argentina nel giugno dell'anno prossimo: una sorta di Supercoppa dei continenti, tra chi vince l'Europeo e chi si aggiudica la Copa America. E' stato ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un nuovo trofeo, che debutterà connel giugno dell'anno prossimo: una sorta didei continenti, tra chi vince l'Europeo e chi si aggiudica la Copa America. E' stato ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? A giugno #Italia ?? #Argentina?? UEFA e CONMEBOL annunciano la sfida tra le vincitrici di… - CB_Ignoranza : UFFICIALE: a giugno 2022 Italia e Argentina si sfideranno in una gara secca tra la vincitrice dell’Europeo e la vin… - SkySport : ULTIM'ORA ACCORDO UEFA-CONMEBOL PER SFIDA ITALIA-ARGENTINA Vincitori Copa America contro Campioni d'Europa La part… - SasolAle : RT @SkySport: ULTIM'ORA ACCORDO UEFA-CONMEBOL PER SFIDA ITALIA-ARGENTINA Vincitori Copa America contro Campioni d'Europa La partita si gio… - Fiorentinanews : #Biraghi e #Castrovilli sfideranno #Quarta e #NicoGonzalez. #Italia-#Argentina in programma per la prossima estate… -