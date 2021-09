Italgas | Gallo | l’infrastruttura del gas rende flessibile il sistema delle rinnovabili

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Ceo di, Paolo, ha rimarcato il ruolo del gas all’interno della transizione ecologica. “Per arrivare a un ampio stoccaggio ci vuole un’ampia collaborazione tra tutti i settori, perché alla fine l’obiettivo è dare al cliente un’opportunità di scelta e nel modo più efficiente, al costo più basso.del gas permette di stoccare in maniera significativa e di modulare ereun, quello, che di per sé è estremamente rigido”, ha dichiaratoparlando all’Italian Energy Summit organizzato dal 24 Ore Eventi con il Sole 24 Ore. Il Ceo ha però anche sottolineato l’enorme ostacolo rappresentato dalla burocrazia: “noi abbiamo a che fare giornalmente con le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italgas Gallo

Teleborsa

Il Ceo di, Paolo, ha rimarcato il ruolo del gas all'interno della transizione ecologica . "Per arrivare a un ampio stoccaggio ci vuole un'ampia collaborazione tra tutti i settori, perché alla ...Cosi' Paolo, Ceo di, intervenendo al 21esimo Energy Summit organizzato da 24 Ore Eventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore.ha fatto della metanizzazione della Sardegna uno ...(Teleborsa) - Il Ceo di Italgas, Paolo Gallo, ha rimarcato il ruolo del gas all'interno della transizione ecologica. "Per arrivare a un ampio stoccaggio ci vuole un'ampia collaborazione tra tutti i se ...Per gli esperti del settore rinnovabili e transizione energetica rappresentano gli obiettivi a cui guardare nel prossimo futuro. Per il ministro Cingolani sulle rinnovabili ci vuole una collaborazione ...