Irlanda, no vax italiano convince paziente Covid a lasciare l'ospedale: l'uomo muore poche ore dopo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Irlanda, no vax italiano convince paziente Covid a lasciare l'ospedale In Irlanda un attivista no vax italiano ha convinto un paziente Covid a lasciare l'ospedale, il quale, una volta tornato a casa, è successivamente morto a causa di complicanze legate al virus. La vicenda, che è stata riportata da tutti i principali media irlandesi e sulla quale la polizia ha aperto un'indagine, è avvenuta lo scorso 14 settembre. Secondo quanto ricostruito, Antonio Mureddu, ristoratore di origine sarda, ma residente in Irlanda dove gestisce l'Headform Arms Ristopub a Headford, nella contea di Galway, si è introdotto nell'ospedale Letterkenny ...

