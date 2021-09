Irap | prorogato di due mesi il termine per il saldo | la nuova scadenza sarà il 30 novembre

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuovo rinvio dei pagamenti per l’non versata. È quanto ha stabilito il Consiglio dei ministri tenutosi la mattina del 29 settembre a Palazzo Chigi. Una riunione in cui l’esecutivo, oltre a discutere sulla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, ha dato il via libera alla posticipazione dei termini per saldare l’imposta regionale sulle attività produttive 2019 per chi l’anno scorso non l’ha corrisposta beneficiando dell’errata applicazione dell’esonero previsto nel decreto Rilancio: due iconcessi in più ai contribuenti, dal 30 settembre al 30. Dopo la proroga prevista prima dal decreto Ristori e successivamente dal decreto Sostegni, il nuovo provvedimento del Governo punta dunque a differire ulteriormente ilultimo di pagamento. La decisione rientra nel più ampio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Irap prorogato

... il Superbonus 110% saràfino al 2023, così come avevano chiesto le Associazioni di ... Si parla anche di un altro rinvio di data per l'probabilmente di un mese - fino al 31 ottobre - del ...rinvio dei pagamenti per l'non versata . Questo è l'obiettivo che sarà discusso nel Cdm convocato per domani mattina alle 9.30, nel quale è previsto un decreto legge che di fatto ...(Teleborsa) - "Siamo pienamente d'accordo con il Presidente Mario Draghi: no a nuove tasse, perchè in questa stagione lo Stato deve dare e non prendere": è uno dei passaggi fondamentali ...Il Cds ha approvato il decreto che proroga i termini per presentare la raccolta firme dei referendum, compreso quello sulla cannabis legale.