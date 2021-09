Inter, nuova vita a Milano per Eriksen: possibili esami entro fine anno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Christian Eriksen prosegue nel suo programma di riposo forzato a Milano Doveva essere protagonista in campo e vivere da protagonista la Milano del calcio con la maglia dell’Inter addosso. Christian Eriksen, dopo il malore agli Europei, si sta godendo forzatamente un’altra Milano: quella dai ritmi lenti e lontana dai campi da calcio. Il suo percorso di recupero è ancora lungo e, secondo quanto riportato da Tuttosport, qualcosa si potrebbe capire entro fine anno quando si sottoporrà a nuovi esami medici. “Come i supereroi che quando si tolgono il costume tornano alla vita normale, la stessa cosa sta succedendo a Christian Eriksen , che per il momento ha messo via il pallone in ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Christianprosegue nel suo programma di riposo forzato aDoveva essere protagonista in campo e vivere da protagonista ladel calcio con la maglia dell’addosso. Christian, dopo il malore agli Europei, si sta godendo forzatamente un’altra: quella dai ritmi lenti e lontana dai campi da calcio. Il suo percorso di recupero è ancora lungo e, secondo quanto riportato da Tuttosport, qualcosa si potrebbe capirequando si sottoporrà a nuovimedici. “Come i supereroi che quando si tolgono il costume tornano allanormale, la stessa cosa sta succedendo a Christian, che per il momento ha messo via il pallone in ...

