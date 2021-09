(Di mercoledì 29 settembre 2021) Lorenzo, attaccante del Napoli, ha presentato la partita con lo Spartak Mosca in conferenza stampa. Spalletti Non mi ha dato nessun consiglio, ma abbiamotanto.cose che restano tra noi, hacon tutta la squadra perché sta cercando di tirare fuori da noi tutto il nostro potenziale. Hai vissuto tanti Napoli nella tua carriera, pensi che possa essere questo il più maturo per vincere? Sicuramente questo è uno dei Napoli più forti, abbiamo tanta qualità e ci stiamo esprimendo tutti al 100% e dobbiamo continuare così. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, che ne abbiamo tanta, per fare grandi prestazioni. La mezza impresa di Leicester vi abbia dato maggiori convinzioni? L’Europa League è un obiettivo? Sapevamo che a Leicester sarebbe stata dura, affrontavamo una grande squadra con ...

Advertising

armcopp : 'Gelo tra ADL e Insigne' 'ADL e Pisacane: nessun incontro' 'Frizioni ADL-Insigne: Slitta il rinnovo' #Insigne: 'Il… - PartenoPesce : RT @Napoli_Report: #Insigne a @SkySport: “Rinnovo? Io penso solo a giocare, io ho sempre messo davanti il #Napoli. Per altre questioni c’è… - 100x100Napoli : #Insigne si sofferma anche sul rinnovo ai microfoni di Sky. - titty_napoli : RT @Napoli_Report: #Insigne a @SkySport: “Rinnovo? Io penso solo a giocare, io ho sempre messo davanti il #Napoli. Per altre questioni c’è… - napolista : Insigne: «Il mio agente e il presidente hanno parlato, sono tranquillo» «Con Spalletti abbiamo parlato tanto, sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne mio

"Iladdio alla Cina non è figlia della crisi finanzaria dell'Evergrande: avevo deciso qualche ... Quanto ae il rinnovo del contratto, lui e il suo staff devono fare le loro valutazioni. ...è napoletano, gioca nella sua squadra del cuore, spero che rinnovi il suo contratto con il Napoli. Osimhen immarcabile? Per me no (ride, ndr.). E' un calciatore importante, ma a parerpuò ...Poco prima della conferenza stampa Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove si è soffermato anche sul suo rinnovo. A seguire le sue parole: “Non comanda nessuno tra me e Koulibaly, c ...Insigne: «Con Spalletti abbiamo parlato tanto, sono cose che restano tra noi. In campo mi diverto. Siamo ancora arrabbiati per la Champions mancata» ...