Insegnante sospeso da scuola perché senza Green Pass: “È come la tessera fascista” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prof sospeso da scuola perché senza Green Pass: “È come la tessera fascista” “Il Green Pass è come la tessera fascista”: lo ha scritto un professore, sospeso dalla scuola in cui insegnava perché privo di certificazione verde, in una lettera ai suoi studenti. Matteo Barale, Insegnante di Topografia 52enne dell’istituto per geometri Virgilio, è stato uno dei primi docenti della provincia di Cuneo ad essere stato sospeso dopo essersi presentato per cinque giorni consecutivi a scuola senza Green Pass. Dopo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Profda: “Èla” “Illa”: lo ha scritto un professore,dallain cui insegnavaprivo di certificazione verde, in una lettera ai suoi studenti. Matteo Barale,di Topografia 52enne dell’istituto per geometri Virgilio, è stato uno dei primi docenti della provincia di Cuneo ad essere statodopo essersi presentato per cinque giorni consecutivi a. Dopo ...

infoitinterno : Orvieto, sospeso l'insegnante No Green pass: 'Decisione sofferta, ma bisogna seguire la normativa' - CorriereUmbria : L'uomo a casa senza stipendio fino a quando non si munirà di certificazione

Ultime Notizie dalla rete : Insegnante sospeso Sospeso il professore orvietano no vax che protesta davanti alla sua scuola ... da ieri è ufficialmente sospeso dalle lezioni. E lo resterà fintanto che non deciderà di munirsi ...per la quale chiede 'di essere rispettato' ma che di fatto priva la scuola di un insegnante capace e ...

Rifiuta il green pass: insegnante sospeso a Orvieto Le proteste in piazza di domenica scorsa contro il Green pass sono state, per Pigozzi, 'un momento di democrazia vera, pulita e diretta' E' scattata la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per ...

Parma, insegnante di sostegno maltratta disabile, sospeso per 12 mesi il Resto del Carlino Docente no green pass sospeso dall’insegnamento: dalla protesta al provvedimento Sospeso dall'insegnamento senza stipendio fino a quando non si recherà in classe munito di certificazione verde. Queste le sorti di Gianfranco Pigozzi, professore di arte della scuola secondaria di pr ...

Orvieto, sospeso l'insegnante No Green pass: "Decisione sofferta, ma bisogna seguire la normativa" Non farlo da parte sua è, al momento, una scelta, ma io ho dovuto muovermi secondo quanto prevede la normativa in questi casi”. 29 settembre 2021 a. a. a. Sospeso dall’insegnamento fino a quando non d ...

