Inquinamento della Solofrana | carabinieri forestali sequestrano conceria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – Idel Gruppo Forestale di Avellino, nell’ambito delle indagini sull’del Torrente, affluente del bacino idrografico del fiume Sarno, hanno posto i sigilli ad unae deferito in stato di libertà il titolare dell’azienda. L’attività, eseguita daiStazione Forestale di Serino, ha permesso di accertare che l’azienda operava in assenza dei titoli amministrativi e delle autorizzazioni ambientali, gestendo illecitamente rifiuti pericolosi e non pericolosi miscelati tra loro. Tra i numerosi rifiuti depositati in modo incontrollato sono stati individuati n. 7 BIG-BAG contenenti scarti di lavorazione delle pelli per un quantitativo complessivo di circa 7 metri cubi, nonché fusti vuoti ...