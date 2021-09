Inizio scuola, mini quarantena solo per contatti stretti (fino a 5 giorni) e “bolle” come in aereo. Ipotesi sul tavolo del CTS (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il ritorno in classe si è ormai completato, ma è già allarme per i primi focolai di Covid-19 riconducibili all'ambito scolastico. A far discutere è soprattutto la misura che impone una quarantena di 7 giorni anche per i contatti vaccinati. Secondo diverse indiscrezioni, l'idea del governo è di ridurre ancora il periodo di isolamento (dopo che in estate era stato portato da 10 a 7). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il ritorno in classe si è ormai completato, ma è già allarme per i primi focolai di Covid-19 riconducibili all'ambito scolastico. A far discutere è soprattutto la misura che impone unadi 7anche per ivaccinati. Secondo diverse indiscrezioni, l'idea del governo è di ridurre ancora il periodo di isolamento (dopo che in estate era stato portato da 10 a 7). L'articolo .

Advertising

stvrtinggline : non è possibile che appena entro a scuola mi agito inizio a tremare e mi@viene voglia di oiangereb - aldo_rovi : #nodittatura sanitaria #nogreepass NON iniziò con le camere a gas,con forni crematori,con campi di concentramento,.… - rebeccapiozzi_x : @robixswz si dai all’inizio da fastidio, ma figurati non è niente!! sei bravissima e sicuramente potrai recuperare… - dvlrvy : allora inizio come anima mai la canzone di achille il signore degli anelli (devo leggerlo per scuola ma tanto ho tre mesi e mezzo) - M1RRXRS : non è normale che inizio a sentirmi male ogni volta prima di entrare a scuola -