Infortunio Gosens | tegola per l’Atalanta | le sue condizioni

Robin Gosens costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo contro lo Young Boys: le condizioni dell'esterno dell'Atalanta Robin Gosen costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo contro lo Young Boys. Infortunio muscolare per il forte esterno tedesco, perno della squadra di Gasperini anche in fase realizzativa. Al suo posto, dentro senza riscaldamento, Maehle. Da valutare domani le sue condizioni per stabilire i tempi di recupero: nel prossimo turno di Serie A l'Atalanta affronterà il Milan.

ildpaa : Molto bene l’infortunio di gosens - russ_mario1 : RT @MilanNewsit: Atalanta-Young Boys, Gosens fuori dopo 8 minuti per un infortunio muscolare - tuttoatalanta : Tegola Atalanta, infortunio muscolare per Gosens: cambio forzato al 10' del primo tempo - PierangeloFlor1 : L’infortunio di Gosens farà concentrare tutte le cariche di efedrina nelle vene di Muriel, non mi sorprenderei se d… - PianetaMilan : #AtalantaYoungBoys, #Gosens sostituito per infortunio: #Milan a rischio #ACMilan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Gosens Atalanta - Young Boys, infortunio per Gosens: esce in lacrime ... perde subito Robin Gosens : l'esterno tedesco ha lasciato il campo all'11' del primo tempo, in lacrime, a causa di un problema al ginocchio (ma si sospetta anche un infortunio muscolare) nel ...

Probabili formazioni Atalanta Young Boys/ Quote: Gosens vs Ngamaleu, duello in fascia Gosens dovrà dunque stare particolarmente attento, questo duello sulla fascia potrebbe rivelarsi ... Infortunio "minore" quello del terzo portiere, il classe 2002 Leandro Zbinden che in estate è stato ...

Atalanta, grave infortunio per Gosens Fantacalcio ® Tegola Atalanta, Gosens costretto a uscire Il laterale tedesco è stato sostituito dopo pochissimi minuti a causa di un infortunio di natura muscolare Brutte notizie in casa Atalanta. Gian Piero Gasperini è stato infatti costretto a sostituire ...

Atalanta, infortunio per Gosens: le sue condizioni Dalle prime indiscrezioni si tratta di un problema al flessore per il tedesco, uscito dal campo dopo appena 10 minuti di gioco ...

