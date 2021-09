Infortunio Florenzi: ancora problemi per il terzino del Milan (Di mercoledì 29 settembre 2021) problemi per Alessandro Florenzi constretto a fermarsi per Infortunio. Il terzino del Milan salterà la sfida contro l’Atalanta Non c’è tregua per Alessandro Florenzi. Il terzino del Milan, continua ad avere problemi al ginocchio sinistro. Il persistere dei problemi hanno costretto Florenzi a fermarsi di nuovo e domani effettuerà una visita di controllo a Villa Stuart dal professor Mariani. Al momento le strade possibili sono due: un periodo di riposo per smaltire i problemi o un intervento in artoscopia. Nel caso venisse presa quest’ultima decisione i tempi di recupero si allengherebbero ma in ogni caso salterà la sfida di domenica prossima contro l’Atalanta. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021)per Alessandroconstretto a fermarsi per. Ildelsalterà la sfida contro l’Atalanta Non c’è tregua per Alessandro. Ildel, continua ad avereal ginocchio sinistro. Il persistere deihanno costrettoa fermarsi di nuovo e domani effettuerà una visita di controllo a Villa Stuart dal professor Mariani. Al momento le strade possibili sono due: un periodo di riposo per smaltire io un intervento in artoscopia. Nel caso venisse presa quest’ultima decisione i tempi di recupero si allengherebbero ma in ogni caso salterà la sfida di domenica prossima contro l’Atalanta. L'articolo ...

