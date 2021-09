Infortuni | Draghi cita i lavoratori morti | ' è strage che continua ogni giorno'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Vorrei esprimere il sentito cordoglio del governo e mio per isul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente psicologico ed economico del Paese. Ed in particolare esprimere la più sentita vicinanza ai loro familiari e loro cari". Così il premier Marioin conferenza stampando i nomi e cognomi delle vittime sul lavoro delle ultime ore, un dramma che "assume sempre più i contorni di unache".

... ha aggiunto il sindacalista, spiegando che 'conabbiamo condiviso la necessità che nelle ... la creazione di una banca dati centrale sugliper facilitare il processo sanzionatorio ...... descrive l'emergenza morti bianche nel Paese con mappature dettagliate degli, ... Così non sembrerebbe, però, dalle parole del Presidente del Consiglio, Mario, del suo Esecutivo e dei ...Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Vorrei esprimere il sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. Ed ...L’incontro tra il governo e i sindacati ha confermato la volontà di indire il nuovo bando per 2.300 assunzioni di ispettori e tecnici.