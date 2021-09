Influenza 2021, attesi 6 milioni di malati. Doppio vaccino contro la 'twin epidemics' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo esser scomparsa l'anno passato, grazie a un 'galateo sociale' anti - Covid che ha frenato anche la circolazione anche di altri virus respiratori, l'Influenza potrebbe ritornare a colpire il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo esser scomparsa l'anno passato, grazie a un 'galateo sociale' anti - Covid che ha frenato anche la circolazione anche di altri virus respiratori, l'potrebbe ritornare a colpire il ...

Advertising

ilfoglio_it : C'è un gruppo su Reddit nato per opporsi a Trump e ai media di destra che dicevano che il Covid era solo un’influen… - PetriniRomina : @liliaragnar Chiude il centro vaccini, dal 1° ottobre tutti in ospedale. I VACCINI SONO SCADUTI ??… - cammarata_lee : Mentre il Ministro Giorgetti forte della sua posizione influenza la trattativa. I leghisti siciliani che fanno? Com… - kittylt : RT @PetriniRomina: @benq_antonio Chiude il centro vaccini, dal 1° ottobre tutti in ospedale. I VACCINI SONO SCADUTI ?? - PetriniRomina : Chiude il centro vaccini, dal 1° ottobre tutti in ospedale. I VACCINI SONO SCADUTI ?? -