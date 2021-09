Indian Wells 2021 | Djokovic rinuncia alla partecipazione al torneo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nienteper Novak. Il numero uno del tennis mondiale, qualche minuto fa, ha annunciato la suaal Masters 1000 californiano che, dunque, dovrà fare i conti con un’altra pesantissima assenza insieme a quelle di Roger Federer, Rafael Nadal e Dominic Thiem. Il serbo sui social ha dato appuntamento ai tifosi per il prossimo anno: “Mi dispiace non poter vedere i miei fan ae suonare nel deserto, il mio posto preferito dove andare. Spero di vederti l’anno prossimo!”. I am sorry I won’t get to see my fans inand play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN — Novak(@DjokerNole) September 29, ...