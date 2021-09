Indagine sulla Juventus, nel mirino le plusvalenze di calciomercato: cosa rischia il club (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Juventus si prepara per la partita di Champions League contro il Chelsea, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello di avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. In campionato ha ritrovato fiducia dopo i successi consecutivi contro Spezia e Sampdoria, l’intenzione è quella di recuperare posizioni e avvicinarsi, almeno, al quarto posto. La notizia del giorno riguarda, però, un’Indagine avviata dalla Consob con riferimento alle plusvalenze di calciomercato. Come riporta ‘Il Sole 24 ore’ è quanto emerso dalla relazione finanziaria annuale con il bilancio al 30 giugno 2021, depositato dal club per l’assemblea degli azionisti del 29 ottobre. La relazione dice che “con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della società una verifica ispettiva, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lasi prepara per la partita di Champions League contro il Chelsea, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello di avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. In campionato ha ritrovato fiducia dopo i successi consecutivi contro Spezia e Sampdoria, l’intenzione è quella di recuperare posizioni e avvicinarsi, almeno, al quarto posto. La notizia del giorno riguarda, però, un’avviata dalla Consob con riferimento alledi. Come riporta ‘Il Sole 24 ore’ è quanto emerso dalla relazione finanziaria annuale con il bilancio al 30 giugno 2021, depositato dalper l’assemblea degli azionisti del 29 ottobre. La relazione dice che “con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della società una verifica ispettiva, ...

