Incidenti sul lavoro, 4 morti in 24 ore. Il governo prepara la stretta: «Settimana prossima le nuove norme» (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Pene più severe e immediate». Ad annunciare una stretta in tema di sicurezza sul lavoro è il premier Mario Draghi, parlando di «una piaga su cui intervenire subito». Nelle ultime 24 ore, due operai sono morti precipitando nel vuoto, un altro è stato travolto da un’auto in corsa e uno dal suo stesso trattore. «Una strage», ha continuato Draghi, «che merita giustizia e l’individuazione precoce di ogni piccola debolezza di sistema». A fare da eco alle parole del premier anche quelle arrivate a stretto giro dal ministro del lavoro Andrea Orlando che per la prossima Settimana annuncia nuove norme: «C’è bisogno di nuove direttive da introdurre molto presto e che siano di anticipo a un Piano più complessivo. norme che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Pene più severe e immediate». Ad annunciare unain tema di sicurezza sulè il premier Mario Draghi, parlando di «una piaga su cui intervenire subito». Nelle ultime 24 ore, due operai sonoprecipitando nel vuoto, un altro è stato travolto da un’auto in corsa e uno dal suo stesso trattore. «Una strage», ha continuato Draghi, «che merita giustizia e l’individuazione precoce di ogni piccola debolezza di sistema». A fare da eco alle parole del premier anche quelle arrivate a stretto giro dal ministro delAndrea Orlando che per laannuncia: «C’è bisogno didirettive da introdurre molto presto e che siano di anticipo a un Piano più complessivo.che ...

