Incidenti lavoro. Landini: "Stop subito ad aziende senza sicurezza" (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Qualità del lavoro, salute e sicurezza devono diventare una priorità nazionali, vanno aumentati i poteri ispettivi e le sanzioni" sottolinea il segretario generale della Cgil. Poi nuovo avvertimento al governo: "O veniamo coinvolti nelle riforme o torniamo ad occupare le piazze" Leggi su rainews (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Qualità del, salute edevono diventare una priorità nazionali, vanno aumentati i poteri ispettivi e le sanzioni" sottolinea il segretario generale della Cgil. Poi nuovo avvertimento al governo: "O veniamo coinvolti nelle riforme o torniamo ad occupare le piazze"

Advertising

RaiNews : Incidenti sul lavoro: due operai morti congelati in un ospedale del Milanese - TgLa7 : Incidenti lavoro: due operai morti congelati nel Milanese - Agenzia_Ansa : Non si ferma la scia di sangue delle 'morti bianche'. Quattro incidenti fatali sul lavoro in un giorno. Due tecnici… - Giadamazzanti1 : RT @filcacislpatp: Incidenti sul lavoro, Puglisi-Danese (Panormedil-Cpt) pronti a dare il nostro contributo ad un tavolo con Spresal Inail… - GDS_it : Incidenti sul lavoro, controlli su cantieri e ditte edili a Licata: scattano 4 denunce -