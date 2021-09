(Di mercoledì 29 settembre 2021) Non ce l’ha fatta, ildi, vincitore di tre edizioni del Giro d’Italia nel 2015, 2016 e 2019,a causa di unstradale. Il cinquantunenne, mentre si stava allenando lungo la provinciale Bosco Chiesanuova-Cerroin vista dell’ultima prova della corsa rosa ad Assisi, si era scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava sulla corsia opposta, ed era stato traportato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento dove era caduto in coma e dove oggi ha cessato di vivere.era di Cerroe a 18 anni era rimasto vittima sulla stessa strada che gli è costata la vita di unche gli aveva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Investito mentre lavora sull'autostrada A14, muore un operaio. Incidente nel Foggiano, tra Poggio Imperiale e San S… - TgLa7 : Investito mentre lavora su autostrada A14, muore operaio. Incidente nel Foggiano, tra Poggio Imperiale e San Severo - SkyTG24 : Incidente sul lavoro nel Milanese, 61enne schiacciato da un escavatore - sportface2016 : Incidente nel veronese, muore il campione di hand bike Andrea #Conti - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Investito mentre lavora sull'autostrada A14, muore un operaio. Incidente nel Foggiano, tra Poggio Imperiale e San Severo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente nel

... compaesano di Damiano Cunego , e a 18 anni era rimasto vittima sulla stessa strada che gli è costata la vita di unche gli aveva causato una lesione cervicale, restando tetraplegico....GENOVA - A seguito dell'sul lavoro avvenuto a Genova lo scorso 15 settembre con la morte di un lavoratore per la ...corso dell'incontro, il dirigente del competente Dipartimento della ...on ce l'ha fatta Giovanna Colombini, 56 anni, l'infermiera investita da una collega nel parcheggio del San Luca. Giovanna Colombini, che lascia il marito e due figli, è spirata senza riprendere conosc ...Da "www.tgcom24.mediaset.it" ana de armas scapezzolata alla premiere di 007 'no time to die' 4 Un piccolo incidente sexy e la Bond Girl Ana De Armas ruba la scena a Kate Middleton, regina incontrastat ...