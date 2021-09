Incendiano mobili vicino alle abitazioni | scoperti a Quarto

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I Carabinieri della tenenza dihanno denunciato a piede libero per inquinamento ambientale e smaltimento illecito di rifiuti un 47enne, un 27enne e un 19enne. I Carabinieri –rtati dal 112 – sono intervenuti in via Pozzillo perché era stato segnalato un incendio. I militari hanno accertato che i tre avevano datofiamme deivecchi. L’incendio – che si stava propagando verso levicine – è stato domato dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

