In Spagna una svolta tanto attesa: dal primo ottobre capienza stadi al 100% e senza Green Pass (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Spagna è arrivato oggi il via libero definitivo per l’apertura degli stadi al 100% della capienza a partire dal primo ottobre. Un’altra novità è il fatto che i tifosi potranno assistere alle partite senza la necessità di mostrare il Green Pass. Una situazione differente rispetto a quella che stiamo vivendo in Italia, dove il CTS ha annunciato nei giorni scorsi che la capienza negli stadi Passerà al solo 75%. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Inè arrivato oggi il via libero definitivo per l’apertura deglialdellaa partire dal. Un’altra novità è il fatto che i tifosi potranno assistere alle partitela necessità di mostrare il. Una situazione differente rispetto a quella che stiamo vivendo in Italia, dove il CTS ha annunciato nei giorni scorsi che laneglierà al solo 75%. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Coninews : L'Italia del #polo raddoppia! ??? Dopo il successo maschile di una settimana fa in Spagna, anche le azzurre conquis… - ilfoglio_it : Green deal, abbiamo un problema. La Spagna porta il caro bollette al centro del dialogo europeo e chiede “una piatt… - Corriere : Canarie, l’avanzata della lava: così seppellisce case, strade e una scuola - dibloax : RT @battitomilan7: Orgoglioso del nostro Milan . della nostra società e della nostra dirigenza che in meno di due anni ha ricostruito una s… - piero_pique : @battitomilan7 In Spagna sono molto orgogliosi, non riescono a concepire che in parità numerica una squadra italian… -