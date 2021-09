In Friuli Venezia Giulia 100 nuovi casi di coronavirus e un decesso: il bollettino (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 77 times, 77 visits today) Ultime notizie: Frenano ancora i contagi in Friuli Venezia Giulia: 16 nuovi casi di coronavirus Schillirò, la poliziotta di Gorizia contro il green pass ora ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 77 times, 77 visits today) Ultime notizie: Frenano ancora i contagi in: 16diSchillirò, la poliziotta di Gorizia contro il green pass ora ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Domani vi aspetto in Friuli-Venezia Giulia. Ecco i dettagli ?? - Mov5Stelle : Continuano gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, mercoledì 29 settembre, s… - infoitinterno : Covid, 100 nuovi contagi, un decesso - TGR Friuli Venezia Giulia - PrimaCommunica2 : UE: approvato un programma di sostegno da 149 mln di euro per i rifugiati siriani in Turchia - CirottiPaolo : RT @FitCisl: #29settembre @salvopellecchia partecipa al Consiglio generale della Fit-Cisl Friuli-Venezia Giulia: Auguri di buon lavoro ai n… -