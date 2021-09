In 10 anni la superficie di boschi in Italia è aumentata di 587mila ettari: assorbirà quasi 300 milioni di tonnellate di anidride carbonica (Di mercoledì 29 settembre 2021) quasi 587mila ettari di nuove boschi in 10 anni. La superficie boschiva in Italia è aumentata in Italia e quindi anche la capacità di assorbire anidride carbonica: fino 290 milioni di tonnellate di Co2 in più. A renderlo noto è l’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, il “termometro verde” per misurare la vitalità degli alberi e il loro contributo per mitigare la “febbre planetaria“, ossia l’innalzamento globale delle temperature: si tratta di un monitoraggio periodico a campione, condotto dai carabinieri, con il supporto scientifico del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021)di nuovein 10. Lava inine quindi anche la capacità di assorbire: fino 290didi Co2 in più. A renderlo noto è l’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, il “termometro verde” per misurare la vitalità degli alberi e il loro contributo per mitigare la “febbre planetaria“, ossia l’innalzamento globale delle temperature: si tratta di un monitoraggio periodico a campione, condotto dai carabinieri, con il supporto scientifico del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). ...

