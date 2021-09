Immigrazione clandestina, arrestato un afghano nel Sannio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno tratto in arresto un 24enne afgano, per favoreggiamento all’Immigrazione clandestina. I fatti: una ventiquattrenne afgana, ospite del Centro di Accoglienza S.P.R.A.R. di Paupisi, confidava ad un’operatrice della struttura di aver consegnato somme di denaro per farla ricongiungere al fratello in Australia. Acquisita la notizia i militari della Stazione di Paupisi unitamente a quello del Nucleo Operativo e Radiomobile avviano immediate indagini che consentivano di identificare l’autore in un connazionale ventiquattrenne anch’egli ospite del centro. La donna, imbarcatasi dall’aeroporto di Hamid-Karzai (Kabul), nel corso dei tumulti dovuti al ritiro delle truppe americane, aveva richiesto aiuto ad alcuni connazionali per lasciare il Paese e raggiungere il fratello in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno tratto in arresto un 24enne afgano, per favoreggiamento all’. I fatti: una ventiquattrenne afgana, ospite del Centro di Accoglienza S.P.R.A.R. di Paupisi, confidava ad un’operatrice della struttura di aver consegnato somme di denaro per farla ricongiungere al fratello in Australia. Acquisita la notizia i militari della Stazione di Paupisi unitamente a quello del Nucleo Operativo e Radiomobile avviano immediate indagini che consentivano di identificare l’autore in un connazionale ventiquattrenne anch’egli ospite del centro. La donna, imbarcatasi dall’aeroporto di Hamid-Karzai (Kabul), nel corso dei tumulti dovuti al ritiro delle truppe americane, aveva richiesto aiuto ad alcuni connazionali per lasciare il Paese e raggiungere il fratello in ...

