Immagini troppo scure per Juventus-Chelsea, Amazon Prime si scusa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Seconda prova Champions per Amazon Prime. Diretta di Juventus-Chelsea. Anche in questa occasione – a parte alcune isolate proteste – sembra che non ci siano stati problemi per la trasmissione e la ricezione delle Immagini. È stato però riscontrato un altro inconveniente: la ricezione di Immagini troppo scure dallo Stadium. È stata la stessa Amazon Prime a riconoscere il problema. Si è scusata in diretta Giulia Mizzoni e come avviene di solito Amazon ha risposto su Twitter agli utenti. Ciao, alcuni utenti stanno segnalando una bassa luminosità. Stiamo lavorando con i nostri partner tecnici per risolvere. Ci scusiamo per l'inconveniente. -Barbara — Amazon Help ...

