Ilary Blasi e Francesco Totti, altro che crisi: a Disneyland più innamorati che mai (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anni d'amore spazzati via da un piccolo, minuscolo indizio spuntato sui social: questo è ciò che si diceva nelle scorse ore, a proposito di Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma la coppia d'oro del jet-set italiano ha impiegato pochi istanti a smentire le voci sulla loro presunta crisi, volando a Disneyland Paris insieme alla famiglia. Sia Ilary che suo marito hanno condiviso, tra le loro storie di Instagram, tante splendide foto della loro avventura parigina. Il grande parco divertimenti li ha accolti con decine di giostre, spettacoli incredibili ed entusiasmo a non finire: una gita fuori porta che la famiglia Totti si è goduta in compagnia di amici. Ed è impossibile non notare gli sguardi complici che Ilary e Francesco ...

