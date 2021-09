Ilary Blasi a Disneyland per la figlia ma Francesco Totti ha paura (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilary Blasi e Francesco Totti sono volati a Disneyland per il compleanno dell’ex capitano ma in realtà il regalo non è per lui. Un bel desiderio realizzato per Isabel, la figlia più piccola di Ilary e Francesco Totti. Ovviamente la bimba che ha 5 anni si è divertita tanto con le attrazioni dedicate ai più piccoli restando in attesa quando erano gli adulti ad accedere alle altre attrazioni, come per la Terror Tower. Ben 61 metri al buio ma era Ilary Blasi la più eccitata all’idea di entrare. Francesco Totti è rimasto volentieri fuori ad aspettare con sua figlia e gli altri. L’ex calciatore aveva paura, non trovava il motivo per sentirsi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021)sono volati aper il compleanno dell’ex capitano ma in realtà il regalo non è per lui. Un bel desiderio realizzato per Isabel, lapiù piccola di. Ovviamente la bimba che ha 5 anni si è divertita tanto con le attrazioni dedicate ai più piccoli restando in attesa quando erano gli adulti ad accedere alle altre attrazioni, come per la Terror Tower. Ben 61 metri al buio ma erala più eccitata all’idea di entrare.è rimasto volentieri fuori ad aspettare con suae gli altri. L’ex calciatore aveva, non trovava il motivo per sentirsi ...

Advertising

zazoomblog : “Un’altra verità”. Ilary Blasi prima le strane voci e poi le foto spuntate nelle ultime ore - #“Un’altra #verità”.… - Italia_Notizie : Francesco Totti e Ilary Blasi a Parigi, lui videochiama la figlia Chanel in diretta Instagram: “Torna a casa o…” - zazoomblog : “Adesso è tutto chiaro”. Ilary Blasi e Francesco Totti le brutte voci. E il caso si chiude così - #“Adesso #tutto… - Killlx__ : Titolo di giornale di stamattina: Totti e Blasi è crisi? 1 ora fa totti pubblica una storia con Ilary a Disneyland…… - robertopontillo : RT @bubinoblog: STAR IN THE STAR NON CHIUDE: DOPPIO SVELAMENTO NELLA TERZA PUNTATA DELLO SHOW DI ILARY BLASI -