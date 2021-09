Ilaria Cucchi: "La mia famiglia fu sbranata dalla Bestia. Non odio Morisi, ma le scuse di Salvini non sono mai arrivate" (Di mercoledì 29 settembre 2021) “A suo tempo avevo chiesto le scuse a Matteo Salvini per i suoi attacchi a me, alla mia famiglia ed a Stefano. Ovviamente quelle scuse non sono mai arrivate. La sua risposta alla sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Roma con la quale venivano condannati i responsabili del pestaggio mortale di mio fratello è stata che la droga fa male. In passato, in campagna elettorale, aveva persino detto che ‘Ilaria Cucchi fa schifo’. Le sue continue prese di posizione ai miei danni hanno scatenato la Bestia che ha sbranato la mia famiglia intera facendo leva sui sentimenti più bassi e biechi che può provare il genere umano”. Lo scrive Ilaria Cucchi in un intervento ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) “A suo tempo avevo chiesto lea Matteoper i suoi attacchi a me, alla miaed a Stefano. Ovviamente quellenonmai. La sua risposta alla sentenza pronunciataCorte di Assise di Roma con la quale venivano condannati i responsabili del pestaggio mortale di mio fratello è stata che la droga fa male. In passato, in campagna elettorale, aveva persino detto che ‘fa schifo’. Le sue continue prese di posizione ai miei danni hanno scatenato lache ha sbranato la miaintera facendo leva sui sentimenti più bassi e biechi che può provare il genere umano”. Lo scrivein un intervento ...

Advertising

fattoquotidiano : Morisi, Ilaria Cucchi a La7: “Salvini oggi si lamenta della gogna mediatica, ma io e la mia famiglia per anni siamo… - La7tv : #ottoemezzo Ilaria Cucchi: 'Matteo Salvini è uno sciacallo, possiamo definirlo sciacallo' - Open_gol : «Quanta gratuita sofferenza ci ha inflitto oltre al dolore per Stefano», scrive Ilaria Cucchi - salvatorino860 : RT @fattoquotidiano: Morisi, Ilaria Cucchi a La7: “Salvini oggi si lamenta della gogna mediatica, ma io e la mia famiglia per anni siamo st… - Varco001 : RT @fattoquotidiano: Morisi, Ilaria Cucchi a La7: “Salvini oggi si lamenta della gogna mediatica, ma io e la mia famiglia per anni siamo st… -