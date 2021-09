Il video (tagliato ad arte) che accusa Giovanni Toti di volere la “dittatura sanitaria” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ci segnalano un video pubblicato sui social, come Twitter e Facebook, dove Giovanni Toti invita il governo ad attuare un «codice militare sanitario di guerra» per affrontare l’emergenza Covid. Che sia la prova del desiderio della fantomatica “dittatura sanitaria”? Il filmato dura appena 14 secondi e non fornisce il contesto della discussione del Presidente della Regione Liguria, così come non viene fornita una data e un luogo dell’intervento. La qualità dell’immagine farebbe pensare a un deepfake, ma non è questo il caso. Per chi ha fretta L’intervento di Giovanni Toti risale al 15 marzo 2021. Il video diffuso online è uno spezzone di 14 secondi di un discorso lungo oltre tre minuti. Il discorso di Toti riguarda la questione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ci segnalano unpubblicato sui social, come Twitter e Facebook, doveinvita il governo ad attuare un «codice militare sanitario di guerra» per affrontare l’emergenza Covid. Che sia la prova del desiderio della fantomatica “”? Il filmato dura appena 14 secondi e non fornisce il contesto della discussione del Presidente della Regione Liguria, così come non viene fornita una data e un luogo dell’intervento. La qualità dell’immagine farebbe pensare a un deepfake, ma non è questo il caso. Per chi ha fretta L’intervento dirisale al 15 marzo 2021. Ildiffuso online è uno spezzone di 14 secondi di un discorso lungo oltre tre minuti. Il discorso diriguarda la questione ...

Per chi ha fretta Analisi Il video, così come chi lo condivide, non fornisce una data e un luogo dove Giovanni Toti avrebbe detto le seguenti parole: "Servono leggi, un Parlamento e un Governo che si ...

