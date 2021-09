Il Vaticano all’Onu: “L’umanità vuole un mondo senza armi nucleari” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Città del Vaticano – L’umanità vuole un mondo sul quale non insista più la minaccia di una guerra nucleare. A dirlo è Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati, alla Riunione Plenaria ad Alto Livello delle Nazioni Unite per commemorare e promuovere la Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari. Nel suo intervento, il presule ricorda come “quattro anni fa, 122 Stati Membri hanno votato per adottare il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Lo scorso gennaio tale trattato è entrato in vigore. La Santa Sede è grata agli Stati che hanno firmato e ratificato il Trattato e incoraggia gli Stati riluttanti ad aderire a questo importante accordo”. Per Gallagher, sono due i ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021) Città delunsul quale non insista più la minaccia di una guerra nucleare. A dirlo è Mons. Paul Richard Gallagher, Segretarioper i Rapporti con gli Stati, alla Riunione Plenaria ad Alto Livello delle Nazioni Unite per commemorare e promuovere la Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle. Nel suo intervento, il presule ricorda come “quattro anni fa, 122 Stati Membri hanno votato per adottare il Trattato sulla proibizione delle. Lo scorso gennaio tale trattato è entrato in vigore. La Santa Sede è grata agli Stati che hanno firmato e ratificato il Trattato e incoraggia gli Stati riluttanti ad aderire a questo importante accordo”. Per Gallagher, sono due i ...

ilfaroonline : Il Vaticano all’Onu: “L’umanità vuole un mondo senza armi nucleari” - SOTOmirkSAPRIZA : RT @DonFrancoFollo: Gallagher all'Onu: l'umanità vuole un mondo senza armi nucleari - LailaSimoncelli : RT @vaticannews_it: #Vaticano Il Segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede interviene all'#Onu e ricorda come le spese milit… - SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: #Vaticano Il Segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede interviene all'#Onu e ricorda come le spese milit… - vaticannews_it : #Vaticano Il Segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede interviene all'#Onu e ricorda come le spese m… -