Il rimpallo tra ministero e giustizia che ha tenuto in ostaggio l' ambasciatore Giffoni

A voler cominciare da un punto, la data cruciale è il 7 febbraio 2014. È il giorno in cui l'allora ministro degli Esteri, Emma Bonino, firma la sospensione cautelare nei confronti dell'ambasciatore Michael Giffoni: "C'era stata la vicenda dei visti per l'Italia, la procedura seguita dall'ambasciata di Pristina (dove Giffoni ha lavorato dal 2008 al 2013, ndr) non era corretta. L'ente preposto dal ministero per queste materie mi ha consigliato di sospendere in via cautelare l'ambasciatore", dice l'ex titolare della Farnesina ad Huffpost. Da poco, lo ricordiamo, era stato scoperto un traffico di visti verso l'Italia, emessi in modo irrituale, nell'ambasciata italiana in Kosovo. Pochi giorni fa il tribunale ha chiarito che Giffoni non c'entrava niente. "Poi il governo è caduto, di quella ...

