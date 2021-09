Il regalo di Miriam Leone al marito dopo il matrimonio è il più emozionante (Video)

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ha voluto fare una suo, Paolo Carullo, subitoilpochi giorni da quel sì che continua ad emozionarla. L’ex Miss Italia ha vissuto ogni momento delle sue nozze, ha voluto però che suovivesse con lei anche la preparazione prima di andare in chiesa. Prima della cerimonia gli sposi si separano, è la tradizione, è il desiderio e la necessità di restare da soli prima di arrivare all’altare. E’ anche la necessità della sposa di vivere il suo sogno fino all’ultimo istante.ha fatto realizzare unche mostra lei mentre si prepara per il sì che durerà tutta la vita, lei che emozionata risponde che non ha fatto nessun sogno la notte prima ...

L'attrice pubblica su Instagram un video inedito: 'È unper me, per noi, per te', scrive a corredo del post dedicato a Paolo ...' Questo video è un? per me, per noi, per te? ho chiesto di realizzarlo cosicché anche tu potessi vedere la mia preparazione? ': questa la didascalia che accompagna la clip, cheha ...Miriam Leone ha voluto fare un regalo a suo marito, Paolo Carullo, subito dopo il matrimonio, dopo pochi giorni da quel sì che continua ad emozionarla. L’ex Miss Italia ha vissuto ogni momento delle s ...I commenti dei fan di Miriam Leone sono tutti giustificati. È l'ultima novità del matrimonio tra le ex Miss Italia e il marito Paolo Carullo ...