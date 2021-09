Il previsto aumento delle bollette è stato quantificato ufficialmente: 29,8% per l’elettricità e 14,4% per il gas (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mercoledì l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha comunicato che nell’ultimo trimestre dell’anno (ottobre-dicembre 2021) la bolletta dell’elettricità aumenterà del 29,8 per cento e quella del gas del 14,4 per cento. L’aumento delle bollette, che non riguarda solo l’Italia, Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mercoledì l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha comunicato che nell’ultimo trimestre dell’anno (ottobre-dicembre 2021) la bolletta delaumenterà del 29,8 per cento e quella del gas del 14,4 per cento. L’, che non riguarda solo l’Italia,

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Il previsto aumento delle bollette è stato quantificato ufficialmente: 29,8% per l’elettricità e 14,4% per il gas - ilpost : Il previsto aumento delle bollette è stato quantificato ufficialmente: 29,8% per l’elettricità e 14,4% per il gas - CislNazionale : RT @FnpCisl: #DecretoEnergia A ottobre 2021 è previsto l'aumento di gas e luce I beneficiari del #BonusSociale: -Isee fino a 8.265€ -Isee… - marino29b : RT @VeraNotizia: Patricia Espinosa: «Manca l’impegno del 40% degli Stati. Così le emissioni saliranno ancora» La leader della Convenzione O… - LucianoPeirone : Provenzano il tuo partito con i 5s non ha fatto niente per le imprese in difficolta, ha solo rimandato ….., e per l… -