Il presidente messicano chiede scusa agli Yaqui | gli indigeni che in passato furono vittime di terribili crimini

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Le scuse sono arrivate in ritardo, ma ci sono gesti che comunque decenni dopo al loro naturale avvenimento, potrebbero far bene alla salute di un paese. Ildel Messico, Andres Manuel Lopez ...

outstream Lopez Obrador ha ricordato che questi abusi sono stati commessi principalmente durante il lungo periodo dell'exPorfirio Diaz (1884 - 1911), ma non solo durante quel ..."A nome dello Stato", e a conclusione delle celebrazioni per il 200 o anniversario dell'indipendenza nazionale, ilAndrés Manuel López Obrador ha chiesto scusa ieri al popolo indigeno Yaqui per l'...Il presidente Lopez Obrador: "Siamo qui anche per cercare di riparare il più possibile i danni che sono stati commessi nei confronti dei popoli yaqui" ..."A nome dello Stato messicano", e a conclusione delle celebrazioni per il 200/o anniversario dell'indipendenza nazionale, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha chiesto scusa ieri al popolo indi ...