Il Papa | Grazie ai giovani perché mettono in crisi il mondo degli adulti

AGI - "Desidero ringraziarvi per i sogni e i progetti di bene che voi avete e per il fatto che vi preoccupate tanto delle relazioni umane quanto della cura dell'ambiente. Grazie". Così Papa Francesco nel videomessaggio inviato ai giovani che partecipano al Seminario dedicato alla promozione di una educazione sostenibile organizzato dall'Italia nel quadro della Copresidenza italo-britannica della Cop26 nell'ambito della Youth4Climate: Driving Ambition, che si tiene a Milano- "È una preoccupazione che fa bene a tutti. Questa visione - sottolinea il Pontefice - è capace di mettere in crisi il mondo degli adulti, poiché rivela il fatto che non solo siete preparati all'azione, ma siete anche disponibili all'ascolto paziente, al dialogo costruttivo e alla comprensione ...

