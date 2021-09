Il nuovo Spalletti inquieto all' Inter | Napoli gli ha dato sorriso e primato

(Di mercoledì 29 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva onlineviste e ...

La strategia comunicativa del Napoli, sotto certi aspetti, limita all'essenziale l'esposizione dei tesserati. La nuova esperienza, fin qui, ha già promosso Luciano. Le sue analisi danno il senso dell'equilibrio, le parole sono misurate, perché s'intendano senza fraintendimenti. Le sei vittorie consecutive ottenute in questo avvio di campionato stanno ...Ilallenatore Rui Vitoria è sotto pressione dalla dirigenza, i tifosi protestano contro la ... Sono passati tanti anni da quandoallenava lo Zenit in Russia, ma si può dire che l'...Le scelte di Luciano Spalletti per la sfida contro lo Spartak Mosca. Occasione da titolari per Meret e Lozano.Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con lo Spartak Mosca ...