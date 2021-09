Il nuovo 007? È donna, tosta e afro-britannica (Di mercoledì 29 settembre 2021) James Bond è morto, viva James Bond. La nuova 007 è già all’opera: è donna, afro-britannica e sembra la versione femminile del “Black Panther” del povero Chadwick Boseman. Oppure no, sto scherzando e come stanno davvero le cose ognuno potrà verificarlo in proprio dal 30 settembre, quando “No Time To Die”, venticinquesimo titolo del franchising sul più longevo agente segreto del cinema, sarà in sala da noi, a quarantott’ore dall’uscita in Usa e Gran Bretagna. Che questo quinto film segnasse l’addio di Daniel Craig alla saga era già cosa arcinota: contrattualizzato in origine per quattro pellicole, non ha mai fatto mistero di aver accettato la quinta avventura per il super cachet che gli offrivano. Gli attori passano, ma Bond potrà sempre rinascere dalle sue ceneri. “You only live twice”, si vive solo due volte, ci ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) James Bond è morto, viva James Bond. La nuovaè già all’opera: èe sembra la versione femminile del “Black Panther” del povero Chadwick Boseman. Oppure no, sto scherzando e come stanno davvero le cose ognuno potrà verificarlo in proprio dal 30 settembre, quando “No Time To Die”, venticinquesimo titolo del franchising sul più longevo agente segreto del cinema, sarà in sala da noi, a quarantott’ore dall’uscita in Usa e Gran Bretagna. Che questo quinto film segnasse l’addio di Daniel Craig alla saga era già cosa arcinota: contrattualizzato in origine per quattro pellicole, non ha mai fatto mistero di aver accettato la quinta avventura per il super cachet che gli offrivano. Gli attori passano, ma Bond potrà sempre rinascere dalle sue ceneri. “You only live twice”, si vive solo due volte, ci ...

007, il ritorno con 'No Time To Die', ultima volta per Craig Il passato che resta vivo, tallona, insegue. Un futuro da trovare. Un mondo che cambia intorno ma, risponde James Bond, 'il mondo non cambia mai'. Intanto, nel nuovo, lungamente atteso 007 dal titolo No Time To Die - firmato Cary Jojy Fukunaga dopo vari avvicendamenti alla regia, Bond viene colto mentre si gode la pensione. Ci sono le certezze, i personaggi ...

