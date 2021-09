Il Nobel Stiglitz: “Le accuse alla direttrice del Fondo monetario Georgieva sono strumentali. Doing business è un indice terribile” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz interviene in soccorso della numero uno del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva. alla guida del Fondo dal 2019, la direttrice generale è finita nell’occhio del ciclone per le accuse di favoritismi nei confronti della Cina che avrebbe messo in atto quando ricopriva la carica di direttrice generale della Banca mondiale. In questa posizione l’economista bulgara avrebbe migliorato di 7 posizioni il collocamento di Pechino nell’indice “Doing business” del 2018, una graduatoria annuale dell’appetibilità di un paese per le imprese che investono. La Cina figurava comunque nella non brillante 78esima posizione e, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il premioper l’Economia Josephinterviene in soccorso della numero uno delinternazionale Kristalinaguida deldal 2019, lagenerale è finita nell’occhio del ciclone per ledi favoritismi nei confronti della Cina che avrebbe messo in atto quando ricopriva la carica digenerale della Banca mondiale. In questa posizione l’economista bulgara avrebbe migliorato di 7 posizioni il collocamento di Pechino nell’” del 2018, una graduatoria annuale dell’appetibilità di un paese per le imprese che investono. La Cina figurava comunque nella non brillante 78esima posizione e, ...

