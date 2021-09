Il Milan brilla in Europa ma l’arbitraggio si mette di traverso | contro il Porto per il riscatto

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Incredibile. Quanto visto a San Siro ieri sera è davvero assurdo. Un arbitraggio a dir poco scandaloso. Tutti, nessuno escluso, hanno visto quanto successo e gridato allo scandalo. Un’espulsione frettolosa ed eccessiva. Un rigore che non c’era. Il turco Cakir ha letteralmente regalato i 3 punti all’Atletico Madrid. Stravolti i pronostici dei maggiori bookmakers come 22Bet che davano ilper favorito, quantomeno per un pareggio. Gli spagnoli sono tornati a casa con 3 punti immeritati, quasi increduli. Alrimane l’autostima. Rimangono gli elogi dei commentatori sportivi, gli applausi di San Siro, i favori dei pronostici. Ma la classifica dice zero. Ildi Pioli rimane però osservata speciale. Sta dimostrando di essere una vera protagonista indopo 7 anni di assenza. Le gare di Liverpool e con ...