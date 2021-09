Il messaggio di Antonella Clerici per Angela Frenda | come sta dopo il malore?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 settembre 2021)si è ripresailin diretta ieri a E’ sempre mezzogiorno? Il pubblico di Rai 1 ieri ha seguito tutto preoccupandosi immediatamente per la salute di. Ogni martedì nel bosco di E’ sempre mezzogiorno ci regala storia d’amore e di donne legate anche alla cucina ma ieri non era in gran forma e nonostante questo non si è risparmiata, è andata in onda, ha continuato a sorridere ma poi si è fermata, ha smesso il suo racconto, ha lasciato la parola alla conduttrice che ha subito capito che qualcosa non andava. Lareduce da un forte mal di testa non si era ancora ripresa, forse la pressione alta, forse lo stress degli ultimi intensi giorni di lavoro, ma era al suo postoogni martedì, poi non ha potuto più ...