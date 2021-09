Il mega tour dei Maneskin: tutte le date italiane ed europee (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, i Maneskin annunciano il Loud Kids On tour. La tournée organizzata e prodotta da VIVO Concerti e prevista per i mesi di febbraio e marzo 2022, vedrà la band esibirsi nelle più importanti città d’Europa. date e tappe del tour 2022 dei Maneskin Oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Numeri che, è vero, non ci stanchiamo mai di ribadire. Ma anche numeri confermati dal continuo clamore che i Maneskin si trascinano dietro e rinnovano nel corso delle loro esibizioni. L’ultima a Parigi, sul palco del Global Citizen Live, la 24 ore organizzata nelle capitali del mondo per ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, iannunciano il Loud Kids On. Lanée organizzata e prodotta da VIVO Concerti e prevista per i mesi di febbraio e marzo 2022, vedrà la band esibirsi nelle più importanti città d’Europa.e tappe del2022 deiOltre 3,4 miliardi di streaming sule piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Numeri che, è vero, non ci stanchiamo mai di ribadire. Ma anche numeri confermati dal continuo clamore che isi trascinano dietro e rinnovano nel corso delle loro esibizioni. L’ultima a Parigi, sul palco del Global Citizen Live, la 24 ore organizzata nelle capitali del mondo per ...

Il mega tour dei Maneskin: tutte le date italiane ed europee Velvet Mag

