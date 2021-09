Il materasso fatto apposta per videogiocare sdraiati (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Foto: Famitsu)Un nuovo insospettabile accessorio per gamer arriva dal Giappone e il suo nome ne anticipa da subito l’identità: Gaming Mattress è infatti uno speciale materasso progettato per giocare da sdraiati in tutta comodità e comfort. Due le peculiarità che si stagliano leggendo le caratteristiche della novità: la prima riguarda la composizione del materasso e la seconda l’azienda produttrice. Dai gaming phone come quelli firmati Lenovo, Asus Rog o Red Magic con scocche elaborate e illuminate a led alle postazioni avvolgenti fino ai mouse programmabili e modulari oppure gli speaker di ultima generazione, gli accessori per videogiocatori hanno una costante: sono tamarri e scenografici. Al contrario, Gaming Mattress non ha luci rgb che trasformano il letto in un ufo né sistemi periscopici per sollevare display dalla base oppure ... Leggi su wired (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Foto: Famitsu)Un nuovo insospettabile accessorio per gamer arriva dal Giappone e il suo nome ne anticipa da subito l’identità: Gaming Mattress è infatti uno specialeprogettato per giocare dain tutta comodità e comfort. Due le peculiarità che si stagliano leggendo le caratteristiche della novità: la prima riguarda la composizione dele la seconda l’azienda produttrice. Dai gaming phone come quelli firmati Lenovo, Asus Rog o Red Magic con scocche elaborate e illuminate a led alle postazioni avvolgenti fino ai mouse programmabili e modulari oppure gli speaker di ultima generazione, gli accessori per videogiocatori hanno una costante: sono tamarri e scenografici. Al contrario, Gaming Mattress non ha luci rgb che trasformano il letto in un ufo né sistemi periscopici per sollevare display dalla base oppure ...

