Il marocchino è affogato? Voghera | chat dai toni razzisti | Giunta di nuovo nella bufera

"Ma in tutto ciò ilche chiedeva l'elemosina è?" scrive la sindaca Garlaschelli aggiungendo una faccina che ride, senza spiegare a chi e a cosa si stesse riferendo. Un'...outstream Tra le frasi, risalenti a marzo, che hanno suscitato indignazione, si legge "Ma in tutto ciò ilche chiedeva l'elemosina è?" con faccine che ridono. La stessa giunta era ...In una chat di marzo i dialoghi tra sindaca e assessori con alcune frasi poco opportune. La replica: "Qualcuno cerca di destabilizzare la giunta" ...Le frasi, risalenti a marzo, sono della sindaca Garlaschelli. La stessa giunta era stata travolta dalle polemiche dopo la morte del 39enne marocchino da parte dell'assessore leghista Adriatici ...