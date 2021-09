Il governo proroga la scadenza per il Referendum sulla cannabis, nonostante l’astensione della Lega (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutti sì, tranne la Lega. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi a Palazzo Chigi in tarda mattinata, ha dato il via libera al decreto legge che proroga la scadenza per la consegna alla Corte di Cassazione delle firme raccolte per il Referendum cannabis Legale. Un intervento urgente per via della burocrazia che ha messo i bastoni tra le ruote di una campagna referendaria da record che aveva raggiunto la soglia minima di 500mila adesioni nel giro di una settimana. Il tutto senza gli esponenti del Carroccio che hanno deciso di disertare il tavolo al momento del voto del governo. Referendum cannabis Legale, il consiglio dei ministri vota la proroga Il testo del dl votato poco prima di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutti sì, tranne la. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi a Palazzo Chigi in tarda mattinata, ha dato il via libera al decreto legge chelaper la consegna alla Corte di Cassazione delle firme raccolte per ille. Un intervento urgente per viaburocrazia che ha messo i bastoni tra le ruote di una campagna referendaria da record che aveva raggiunto la soglia minima di 500mila adesioni nel giro di una settimana. Il tutto senza gli esponenti del Carroccio che hanno deciso di disertare il tavolo al momento del voto delle, il consiglio dei ministri vota laIl testo del dl votato poco prima di ...

Advertising

marcocappato : Il Governo ha approvato la proroga sul #referendumcannabis! Bravi!! (Tranne la Lega che si è astenuta, preferivano… - riccardomagi : Bravo @Antonio_Decaro! Resta comunque indispensabile la proroga come per gli altri referendum al 31/10. Continua il… - petergomezblog : Cannabis, governo verso la proroga dei termini per salvare il referendum dopo i ritardi dei Comuni: ovazione al pre… - LCenturrino : RT @elio_vito: Quando venerdì scorso sono intervenuto in Aula per chiedere al governo una proroga che consentisse il deposito delle firme r… - dammidamangiare : RT @neXtquotidiano: Il governo proroga la scadenza per il Referendum sulla cannabis, nonostante l’astensione della Lega -