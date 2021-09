(Di mercoledì 29 settembre 2021) In seguito all'annullamento della Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari " previsto a calendario dall'8 al 10 ottobre ma rimandato al 2022 per evitare assembramenti di pubblico " la terza ...

...Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari " previsto a calendario dall'8 al 10 ottobre ma rimandato al 2022 per evitare assembramenti di pubblico " la terza rievocazione deldi ...Riparte ildi Sicilia, nona tappa di ASI Circuito tricolore con i suoi 13 Club siciliani federati. Il 3°di Sicilia, si svolgerà in totale sicurezza sanitaria grazie alla ...Il Giro Motociclistico di Sicilia conclude la serie ASI Circuito Tricolore. Adesione di 85 moto storiche provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.Il Giro Motociclistico di Sicilia vedrà al via 13 Club siciliani federati. Si svolgerà in totale sicurezza sanitaria, coinvolti 85 motoveicoli ...