Il giorno di Juventus-Chelsea, numeri a confronto: i precedenti del match (Di mercoledì 29 settembre 2021) Juventus-Chelsea, ce n’è per tutti i gusti! La gara odierna, incaricata di opporre gli altisonanti nomi di Juventus e Chelsea, riserverà, inoltre, un sapore ambivalente agli avidi palati dei due schieramenti concorrenti. I bianconeri, con estrema probabilità, contorceranno sfrenatamente la lingua per trangugiare un’insperata vittoria dal retrogusto di rivalsa, idonea, nelle più rosee aspettative, a scongiurare i demoni che da questa stagione dimorano nei pressi della magione juventina. Per i campioni in carica della scorsa edizione di Champions League, invece, avrà tutta l’aria di una voluttuosa degustazione, una squisita occasione per sfoggiare la loro manifesta superiorità ai danni di un glorioso club che, però, annaspa momentaneamente in un evidente stato confusionale. Ad ogni modo, malgrado i disparati ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 29 settembre 2021), ce n’è per tutti i gusti! La gara odierna, incaricata di opporre gli altisonanti nomi di, riserverà, inoltre, un sapore ambivalente agli avidi palati dei due schieramenti concorrenti. I bianconeri, con estrema probabilità, contorceranno sfrenatamente la lingua per trangugiare un’insperata vittoria dal retrogusto di rivalsa, idonea, nelle più rosee aspettative, a scongiurare i demoni che da questa stagione dimorano nei pressi della magione juventina. Per i campioni in carica della scorsa edizione di Champions League, invece, avrà tutta l’aria di una voluttuosa degustazione, una squisita occasione per sfoggiare la loro manifesta superiorità ai danni di un glorioso club che, però, annaspa momentaneamente in un evidente stato confusionale. Ad ogni modo, malgrado i disparati ...

