Il fuori onda di Cingolani che smonta Greta

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Certo che il ministronon li sopporta proprio sti “ambientalisti radical chic”, come lui stesso li aveva definiti solo qualche settimana fa. E ci mancherebbe altro, lui è un accademico, mica un politico che fa solo del “bla bla”, per dirla con. Eppure, per l’accasione ha dovuto mettere da parte i suoi sentimenti e fare una comparsata di rito alla Youth4Climate di Milano dove ha incontrato la Thunberg e compagnia cantante cospargendosi anche un po’ il capo di cenere. Poi però, durante la giornata ha preso sempre più coraggio. Prima sul palco invitando i ragazzi a non limitarsi solo alla protesta ma a dedicarsi anche alla proposta e poi, a margine dell’evento, in un divertente, dissacrando senza mezze misure la paladina svedese del clima. Il senso del discorso tra il ministro ed il suo ...

Ultimo ma non per importanza dato che è ormai un fatto risaputo anche al didei confini ...non sembra esserci ancora un candidato con un netto vantaggio sugli altri come invece avvenne sull'...Imperdibile poi ilcatturato dall' Ansa mentre il ministro con un suo collaboratore si compiace per la sua prestazione di fronte agli attivisti (sempre a proposito della sua avvilente ...“In fondo al di là delle chiacchiere abbiamo detto tutti la stessa cosa, no?”, chiede Cingolani al collaboratore cercando rassicurazioni che puntualmente arrivano. “No, no ma infatti”. Subito dopo ...Certo che il ministro Cingolani non li sopporta proprio sti “ambientalisti radical chic”, come lui stesso li aveva definiti solo qualche settimana fa. E ...