Il dopo voto della Merkel: giovedì la visita a Draghi e al Papa. E il marito collaborerà con l'Università di Torino
Joachim Sauer, chimico quantistico di fama internazionale, ha assunto un nuovo incarico all'ateneo torinese

TeresaBellanova : Con il voto in #Germania si chiude, dopo 16 anni, l'era #Merkel. A lei la riconoscenza del popolo tedesco e quella…

Ultime Notizie dalla rete : dopo voto Generali, Del Vecchio compra altre 863 mila azioni Dopo le ultime operazioni, Mediobanca resta la prima azionista con circa il 13%. Alle sue spalle ci ...22% dei diritti di voto del Leone di Trieste con un'operazione di prestito titoli sul 4,42% del ...

Tra trasporti e legionari si avvicinano le elezioni nella Capitale: domina l'incertezza ... non solo per la scelta di personalizzare il voto con l'appoggio ufficiale del M5S guadagnato ...che sembra ignorare i suoi cinque anni di governo della capitale si scontra con i post del "prima e dopo" ...

Germania dopo il voto, via alle grandi manovre. Scholz «chiama» Verdi e Fdp Corriere della Sera Iliad: Niel raggiunge il 96,58% dopo opa, titolo verso il delisting (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - Xavier Niel ha oltre il 96% di Iliad al termine dell'offerta pubblica d'acquisto finalizzata al delisting. E' quanto emerge da una nota dell'Autorita' ...

Ars, riflettori puntati sul voto: Musumeci presente in aula DIRETTA PALERMO – Riflettori puntati su Sala d’Ercole: Musumeci presente alla seduta. Il lavori dell’aula sono aperti con una pregiudiziale del deputato della Lega Vincenzo Figuccia al ddl stralcio. Il deputa ...

